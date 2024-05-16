Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что военные действия на Украине остаются его главной задачей, несмотря на уход с должности главы Минобороны. По его словам, сейчас российские ВС на фронте наступают «на всех направлениях», для поддержки наступления «созданы резервы».

«Из них сложно выделить какую-то [одну], но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение и военная техника», — сказал Шойгу в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Шойгу добавил, что сейчас «на всех направлениях идет наступление», «и идет довольно неплохо». В связи с этим он выразил надежду, что «и дальше будет такое же движение». Для этого, по словам экс-министра обороны, «созданы определенные резервы».

«Необходимы резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам. Это, наверное, главная задача на сегодняшний день. А так — входим в новую профессию», — сказал Шойгу.

Шойгу возглавлял Министерство обороны в течение 12 лет, с 2012 года. В новом составе правительства должность главы Минобороны занял бывший первый зампред правительства, экономист Андрей Белоусов. Шойгу стал секретарем Совбеза, сменив на этом посту Николая Патрушева, который был назначен помощником президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая пояснил, что Шойгу одновременно будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Он в должности секретарь Совета безопасности будет одновременно заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу», — говорил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента была выведена ФСВТС. «Ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», — подчеркнул тогда Песков.

В среду, 15 мая, Путин поблагодарил Шойгу за работу «по строительству вооруженных сил, по приданию им нового облика». Белоусов отмечал, что под руководством Шойгу была «создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей». Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — сказал он.