Вице-адмирала Константин Кабанцова назначили временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Он впервые упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников.

«Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III», принятого в состав ВМФ России в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота», — сказано в сообщении ведомства.

Сктября 2021 года Кабанцов занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом. За время военной службы он окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Кабанцов награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Нахимова. В феврале 2023 года ему было присвоено воинское звание вице-адмирал.

Ранее Северным флотом командовал адмирал Александр Моисеев, которого в начале марта назначили врио главкома Военно-морским флотом. 19 марта в качестве врио главкома ВМФ он вручил экипажам атомных подлодок Северного флота корабельные чаши — знак воинской доблести. Церемония, видео которой опубликовал телеканал «Звезда», прошла в Музее Военно-морской славы в парке «Остров фортов».