Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году. Об этом в интервью польской радиостанции RMF FM заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам министра, украинские власти считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — пояснила она.

Свириденко добавила, что Киев ожидает, что администрация президента США Дональда Трампа будет активно участвовать в переговорном процессе.

Трамп 20 января принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Путин поздравил его со вступлением в должность и отметил, что Москва готова идти на контакт с новой администрацией США.

Российский лидер уточнил, что самое важное — урегулирование военного конфликта на Украине: необходимо устранить первопричины этого кризиса, а также «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Диалог между Москвой и Вашингтоном должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, подчеркнул российский глава.

Трамп после инаугурации также заявил о планах провести встречу с Путиным, но точно даты пока не назвал.

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — сказал американский лидер и отметил, что уже ведутся переговоры с российской стороной.

21 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что подготовка телефонного разговора Трампа и Путина пока не началась. Кроме того, никаких конкретных предложений об организации переговоров президентов пока не поступало, добавил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.