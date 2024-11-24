Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что наняла киллера для убийства 67-летнего главы государства Фердинанда Маркоса-младшего и его семьи на случай, если ее саму убьют. После этого спецслужбы усилили меры безопасности президента.

Как пишет Al-Jazeera, Дутерте — дочь бывшего руководителя Филиппин Родриго Дутерте — раньше была союзницей Маркоса-младшего, но со временем «разрыв между двумя самыми влиятельными политическими семьями в стране увеличился».

«Эта страна катится к черту, потому что нами руководит человек, который не знает, как быть президентом, и который лжет», — сказала Сара Дутерте во время стрима, опубликованного в ее соцсетях.

По ее словам, ради гарантий собственной безопасности в такой ситуации она разработала план на случай, если ее устранят в результате заговора.

«Я поговорила с одним человеком и сказала, что если меня убьют, убейте ББМ [Маркоса], [первую леди] Лизу Аранету и [спикера] Мартина Ромуальдеса. Без шуток. Я сказала: не останавливайся, пока не убьешь их. И он согласился», — сказала она.

Вице-президент Филиппин, уточняет Al-Jazeera, сделала это заявление после того, как глава Палаты представителей был задержан за отказ отвечать на вопросы о предполагаемом нецелевом использовании средств в офисе Дутерте.

В пресс-службе президента заявили, что восприняли «четкое и недвусмысленное» заявление Дутерте и передали эту информацию спецслужбам Филиппин. Охрана президента сообщила, что считает угрозу, «высказанную нагло и публично», вопросом нацбезопасности.

Позднее Дутерте заявила, что ее слова были не реальной угрозой, а лишь попыткой выразить обеспокоенность по поводу собственной безопасности, пишет AP.

Кто такая Сара Дутерте

Сара Дутерте — дочь 79-летнего Родриго Дутерте (предшественника Маркоса-младшего), прославившегося жесткими высказываниями и нетривиальными методами борьбы с наркотиками, расследованием которых занялся Международный уголовный суд.

Ранее Сара Дутерте занимала пост министра образования, но в июне 2024 года покинула его, оставшись при этом вице-президентом Филиппин. В октябре она поделилась с журналистами своей фантазией о том, как отрубает голову Маркосу из-за «токсичных» отношений с ним, заставляющих ее ощущать себя «использованной». Дутерте также угрожала эксгумировать останки отца президента и выбросить их в море.

В мае 2025 года на Филиппинах пройдут парламентские выборы. Неделю назад Родриго Дутерте объявил, что будет баллотироваться на пост мэра своего родного города Давао, которым управлял почти 20 лет до вступления в должность президента. Аналитики считают, что таким образом он пытается вернуться в большую политику, чтобы укрепить позиции своих детей — Сары и сыновей, входящих в администрацию Давао, — в борьбе с кланом Маркосов.

Когда Фердинанд Маркос-младший и Сара Дутерте в 2022 году баллотировались на посты президента и вице-президента соответственно, между двумя крупнейшими политическими династиями Филиппин была заключена неофициальная договоренность о единстве. После победы они некоторое время соблюдали это соглашение, но альянс начал распадаться, когда Дутерте столкнулась с обвинениями в коррупции и угрозой импичмента.