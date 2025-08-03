Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «одержим <…> темой НЛО», поэтому он планирует разобраться в ней во время своего отпуска. Об этом политик рассказал в выпуске подкаста Ruthless.

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что на самом деле происходит, о чем были эти видео?» — сказал Вэнс ведущему Джошу Холмсу.

Вице-президент США пообещал, что во время летнего отпуска изучит прошлогоднюю историю, связанную с НЛО. Вероятнее всего, политик имел в виду события 2024 года, когда жители нескольких штатов заявили, что видели группу беспилотных летательных аппаратов. Он пояснил, что еще не успел «добраться до сути» этого вопроса, поскольку вступил в свою должность всего полгода назад.

Жители округа Моррис (штат Нью-Джерси) утверждали, что видели несколько дронов над объектами критически важной инфраструктуры, включая водохранилища, линию электропередач, железнодорожные станции, полицейские и военные участки. Сообщения о беспилотниках осенью 2024-го также поступали из Нью-Йорка, Пенсильвании и Коннектикута.

Политики и общественные деятели высказывали различные предположения начет происхождения дронов. Бывшая сотрудница ЦРУ Лора Боллман обвиняла в появлении беспилотников администрацию экс-главы США Джо Байдена, которая якобы проводила «секретную операцию». Республиканец Джефф Ван Дрю, ссылаясь на «очень квалифицированные» и «надежные» источники, утверждал, что «таинственные дроны» были запущены с иранского корабля, пришвартованного у восточного побережья США.

Дрю заявлял, что Иран заключил с Китаем сделку «о покупке беспилотных летательных аппаратов, боевых кораблей-носителей и технологий для продвижения вперед», и призывал сбить беспилотники вне зависимости от того, запущены они «каким-то сумасшедшим любителем, которого мы не знаем, или Ираном».

Позднее Пентагон опроверг причастность Ирана к запуску БПЛА на территории США. Сабрина Сингх, занимавшая должность пресс-секретаря министерства, заверила, что у американских берегов «нет иранского корабля и так называемого “материнского корабля”, запускающего беспилотники в сторону США».

Минобороны США распространяло дезинформацию об НЛО

В июне The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Минобороны США намерено распространяло ложные данные о проведении секретных программ, связанных с изучением НЛО в Зоне 51 (на секретном военным объекте в пустыне Невада), чтобы скрыть разработку сверхсекретных истребителей-невидимок.

По данным газеты, первый такой случай обмана произошел еще в 1980-х, когда некий полковник ВВС США зашел в бар рядом с Зоной 51 и отдал владельцу фотографии с изображением якобы летающих тарелок. Хозяин заведения повесил эти снимки на стенах, и так родилась легенда о том, что «военные США тайно тестируют захваченную инопланетную технологию».

В статье WSJ говорилось, что после выхода в отставку упомянутый выше офицер признался следователям, что проведенная им операция была необходима для сокрытия сведений о деятельности ВВС США в Зоне 51: она использовалась американскими военными для «разработки сверхсекретных истребителей-невидимок, что давало важное преимущество против Советского Союза».

В 2023 году сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который до этого времени руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Минобороны США, сообщил комитету по надзору палаты представителей конгресса об обнаружении «нечеловеческих» существ. Он утверждал, что власти тайно укрывают инопланетный космический корабль, и повторил эти заявления под присягой на слушаниях. По словам Граша, в распоряжении Пентагона имеется биологический материал из упавших летающих тарелок.