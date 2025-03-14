Президент США Дональд Трамп не поддержит размещение ядерного оружия на востоке Европы в Польше. Об этом рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканала Fox News.

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», — сказал Вэнс.

Ранее 13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести ядерное оружие из Западной Европы на территорию его страны. Он считает, что такой шаг мог бы стать фактором сдерживания от потенциальной «российской агрессии».

Президент Польши уже предлагал подобный проект США в 2024 году — во время президентства Джо Байдена, но тогда инициатива не была реализована.

В январе Трамп, выступил за сокращение ядерных арсеналов. Он считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России и Китая.

Американский лидер отметил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею, а также рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».