Публикация газеты Financial Times от 5 июня продвигает пророссийские нарративы и носит манипулятивный характер, считает министерство энергетики Украины. В статье со ссылкой на источники в украинском правительстве было сказано, что с 2025 года украинцы смогут получать от двух до четырех часов света в день.

«В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками. Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что в публикации анонимный собеседник говорит, что украинцы «должны готовиться к жизни в холоде и темноте».

«Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения», — считают в министерстве.

Как отметили в ведомстве, Financial Times пишет, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в два раза.

«Это является откровенной ложью и манипуляцией. Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что британское издание, чтобы придать материалу «видимость достоверности», смешивает «правдивые и фальшивые» данные. Также в министерстве считают, что газета апеллирует к эмоциям читателя.

«В украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период», — сказано в сообщении Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 13 мая говорил, что с начала военной операции энергосистеме страны был нанесен сильнейший ущерб. По его данным, среди поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и другие. Министр отметил, что на восстановление энергетики потребуется более $1 млрд.

О взрывах во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях в ночь на 8 мая также сообщал президент Украины Владимир Зеленский. По данным главы Минэнергетики, тогда повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии.

«Укрэнерго» с 20 мая ввела почасовые отключения электричества по всей стране для бытовых и промышленных потребителей.