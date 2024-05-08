В ночь на 8 мая взрывы произошли во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам министра энергетики Германа Галущенко, повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии.

«Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — говорится в телеграм-канале Галущенко.

По словам министра, особенно важно ответственное потребление электроэнергии в утренние и вечерние часы.

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении еще одного объекта в центральном регионе Украины. По данным ДТЭК, это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что, предварительно, пострадавших нет. По словам главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате попадания в объект энергетической инфраструктуры возник пожар, о пострадавших также не сообщается.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов писал в телеграм-канале о попадании «в объекты критической инфраструктуры». По словам главы Запорожской военной администрации Ивана Федрова, есть попадания «в объекты критической и гражданской инфраструктуры».

Минобороны России еще не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. При этом российское ведомство неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 22 марта Днепровская ГЭС, как и многие другие энергетические объекты Украины, также подверглась обстрелу. В результате ракетных ударов на станции начался пожар. В компании «Укргидроэнерго» рассказали, что атакованы были гидросооружения и плотина. Галущенко отметил, что эта атака стала самой масштабной атакой на энергосистему Украины за последнее время.

По данным Financial Times, несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены в результате обстрелов.

Позже в Минобороны России сообщили, что 22 марта был нанесен массированный удар по объектам Украины, которые связаны с производством военной техники, а также по местам, где базировались украинские военные.

В начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы зимой не планировали наносить удары по энергетическим объектам на Украине. «Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — сказал он.