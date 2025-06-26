Суд в Москве оштрафовал блогера Викторию Боню на 50 тыс. рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП ) . Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Индивидуальный предприниматель Боня Виктория Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП», — говорится в сообщении.

Решение вынес мировой судья судебного участка №177 района Раменки.

В материалах дела и результатах лингвистического исследования говорится, что в интервью Бони с блогером Сергеем Косенко, которое было опубликовано на интернет-странице, содержалась «информация о способах использования наркотиков и прочих веществ, эффект от их употребления и их оценки», передает РЕН ТВ.

Как уточняет ТАСС, речь идет о заявлениях Бони, связанных с ее опытом употребления аяуаски и наличии у нее якобы «позитивных» свойств. Представитель телеведущей сообщил, что она частично признала свою вину.

«В этом протоколе указано, что она индивидуальный предприниматель. Она давала это интервью как частное лицо. Это интервью не снималось в РФ, оно снималось для русскоязычной аудитории, проживающей в Европе», — сказал он.

По словам представителей защиты, съемка видеоролика проходила в Каннах, в то время как Боня узнала о составленном против нее протоколе из СМИ. Адвокат настаивал на том, что его подзащитная не нарушала российского законодательства.

В начале июня менеджер телеведущей заявила в разговоре с RTVI, что сама Боня не имеет отношения к делу о пропаганде наркотиков. По ее словам, во время беседы речь якобы шла о домене компании, которым злоумышленники завладели с целью продажи нелегальных веществ после того, как облогер прекратила сотрудничество с этой организацией.

Сама Боня также отвергала свою причастность к пропаганде наркотиков. В видеообращении она рассказывала, что неизвестный «угнал у нее сайт и продавал там какую-то хрень и рекламировал даркнет».