В Москве в канун католического Рождества 25 декабря ожидается «мягкая» погода с небольшими отрицательными температурами. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ожидается понижение температуры, однако говорить о похолодании не приходится.

«Температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3-4 градуса… очень мягкая погода в Москве», — пояснил Вильфанд.

В канун католического Рождества, как отметил метеоролог, в столице ожидается небольшой снег, температура опустится до минус -4… -6 градусов. 25 декабря днем будет -2… -4 градуса.

По словам Вильфанда, в воскресенье давление опустится до 724-726 мм ртутного столба, что «существенно ниже нормы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал RTVI, что погода сейчас «мартовская». По его словам, оттепель будет до выходных [23-24 декабря] включительно — «такой сырой, слякотный характер условий».

«Похолодание начнется только на следующей неделе, где-то на границе между воскресеньем и понедельником. Температура начнет уходить в отрицательный сектор, ну и дальше вернется в рамки положенной климатической нормы», — рассказал синоптик.