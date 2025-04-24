В северных регионах России, а также в азиатской и европейской частях страны риск возникновения пожаров будет выше, чем обычно под конец весны и начало лета 2025 года. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам метеоролога, летом температура воздуха на территории Росси будет «около и выше нормы» из-за чего возрастает вероятность возникновения пожаров.

«То есть это не холодная, если бы холодная, то вероятность пожаров была бы ниже. (…) Наиболее вероятный исход такой. Именно в северных регионах, но и в азиатской части страны: Якутии, Сибири и на европейской территории прогнозируется, что пожарная опасность будет выше, чем обычно», — рассказал Вильфанд

Он пояснил, что это связано это формированием антициклонов в этих регионах. Еще один из факторов, влияющих на возникновение пожаров — незаходящее солнце в летнее время в некоторых регионах России, а также отсутствие осадков и безоблачное небо.

«Не существует и никогда не будет существовать надежных методов для детализации опасных явлений по районам, по времени и так далее. Только самый общий контурный вариант», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд говорил, что 2025 год может войти в тройку самых жарких на планете, но это не означает, что в России будет особенно жаркое лето, так как речь идет о глобальной температуре на всей планете.