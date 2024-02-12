На 80% территории России к пятнице прогнозируются температуры ниже многолетних климатических значений, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, <…> в пятницу и выходные дни на 80% территории страны аномально низкие температуры, ниже многолетних значений», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, на европейской части страны температуры будут на 12-14 градусов ниже нормы. При этом, как сообщил синоптик, в начале недели будет «очень тепло», а затем резкое понижение температуры, «очень холодная погода».

Синоптик отметил, что температурные значения на Урале будут на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане — на 4-6 градусов ниже нормы.

При этом на юге страны и на Черноморском побережье (Краснодарский, Ставропольские края и Крым) в начале недели «будет по-весеннему комфортно». «А к пятнице температура начнет понижаться и приблизится к норме», — отметил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье температурный фон прогнозируется на 2-3 градуса выше нормы.

О похолодании также накануне говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, начиная со среды на Русскую равнину хлынет ледяной арктический воздух, клин которого к концу недели докатится и до южных регионов. В результате этого на северо-востоке европейской части России (Республика Коми) уже к середине недели ударят 40-градусные морозы, а на юге страны рекордное 20-градусное тепло к выходным сменится околонулевой температурой и заморозками.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что весна придет в Москву своевременно. Однако, по его оценке, характер погоды будет внезапный и противоречивый, как и в зимний сезон.