Американского актера, звезду фильмов «Форсаж» Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах, иск в Верховный суд Калифорнии подала его бывшая ассистентка Аста Джонассон. Об этом сообщает CNN.

По словам Джонассон, в 2010 году, когда шли съемки «Форсажа 5», Дизель якобы приставал к ней в гостиничном номере, игнорируя «четкие заявления женщины о ее несогласии».

Ответчиками по этому делу также выступила продюсерская компания One Race Productions, которая принимала участие в создании четвертой-шестой частей «Форсажа» и сестра актера Саманта Винсент, руководившая в то время компанией.

Джонассон сообщила, что через несколько часов после инцидента с ней связалась Винсент и уволила ассистентку. Поэтому в иске, кроме обвинений в домогательствах, говорится об обвинениях в создании враждебной рабочей среды, незаконном увольнении и др. Джонассон требует наложить штраф в $10 тыс. за каждое нарушение.

По словам адвоката актера Брайана Фридмана, его клиент «категорически отвергает» обвинения «в полном объеме».

«Вин Дизель категорически отвергает это утверждение. Он впервые слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном, предположительно, работавшей девять дней сотрудницей. Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения», — сказал Фридман.

Вин Дизелю (настоящее имя — Марк Синклер Винсент) 56 лет. Он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Кроме того, он спродюсировал свыше 20 картин. Актер с 2007 года состоит в отношениях с моделью Паломой Химинес, у них трое детей.

В ноябре секс-скандал разгорелся вокруг французского актера Жерара Депардье из-за документальных фильмов «Депардье: падение огра» и «Дополнительное расследование». Во второй картине продемонстрированы ранее неизвестные кадры, снятые во время поездки актера по Северной Корее в 2018 году. Перед камерой актер отпускал сексистские фразы, а также имитировал губами и жестами процесс полового акта в присутствии женщин.

В день выхода «Дополнительного расследования» в эфир 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер совершила попытку суицида. Ранее она говорила, что на съемках фильма в 1982 году Депардье «засунул свою большую лапу ей под юбку», когда она отдыхала в вагончике между сценами. Женщину реанимировали, однако через несколько дней она умерла в больнице.

Жалобу на актера также подала актриса Элен Даррас, которая заявила, что Депардье домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Эти обвинения актер отвергает.

Позже, 19 декабря, в сексуальном насилии актера обвинила испанская журналистка Рут Баса. По ее словам, инцидент произошел в 1995 году — тогда предполагаемой жертве было 23 года.