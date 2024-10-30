Волжский районный суд Саратова приговорил 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима за ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья Денис Пантеев.

Ранее обвинение запросило у суда 6,5 года колонии для Рахматулина. Гособвинитель заявил, что он столкнулся с грузовым автомобилем МАN из-за высокой скорости и невнимательности.

ДТП произошло 22 июля 2024 года на улице Соколовой в Саратове. За рулем Lada Granta сидел Амир Рахматулин, а на пассажирском сиденье — 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Также в машине находились еще двое их знакомых. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованный грузовик MAN, пытаясь совершить рискованный маневр.

Водитель Lada Granta получил сотрясение мозга, еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Двое, среди которых был Бусаргин, скончались. По словам представителя прокуратуры, никто не был пристегнут в автомобиле на момент аварии.

Амир Рахматулин — студент Университета генетики в Саратове. Всем участниками ДТП, кроме сына губернатора, было по 19 лет.

По факту аварии было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек). 26 июля Рахматулин был заключен под стражу. Он полностью признал вину, а также компенсировал моральный вред родным погибших.

В марте 2023 года Роман Бусаргин рассказывал, что у него двое детей — сын и дочь. «Взгляд инфо» пишет, что сын главы региона был учеником 10 класса школы №33 в Энгельсе. По данным саратовских СМИ, дочери губернатора 19 лет, она учится в Саратовском государственном университете.

Сын Бусаргина увлекался экстремальным вождением, пишет Mash. Он участвовал в соревнованиях по автомногоборью, занимал в них призовые места и получал награды за выполнение трюков. После окончания школы молодой человек планировал поступать в московский вуз, говорится в публикации.