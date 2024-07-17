Предпосылок для возникновения новой пандемии, связанной с появлением или распространением какого-либо опасного вируса, сейчас в мире нет. Об этом в разговоре с Инфо24 заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Такие пандемии, как мы пережили за последние четыре года, встречаются чрезвычайно редко. То есть никаких нет к этому предпосылок, чтобы нам грозила пандемия какого-то нового вируса. Это возможная вещь, но нет никаких серьезных научных оснований говорить, что вот сейчас у нас разразится новая пандемия», — пояснил Альтштейн.

Как отметил вирусолог, несмотря на то, что пандемия коронавируса прошла, эпидемиологические службы продолжают следить за ситуацией и отслеживать появление новых потенциально опасных вирусов. Альтштейн отметил, что в случае роста заражения соответствующие органы примут необходимые меры, чтобы не допустить возникновение новой пандемии.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве, заявил, что в мире в любой момент может начаться новая пандемия. В качестве примера он напомнил о вспышка птичьего гриппа H5N1.

В начале июня ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом типа A штамма H5N2. Заболевшим оказался 59-летний мужчина. Он умер спустя неделю после инфицирования. Заражение мужчины H5N2 в Мексике — первый из зарегистрированных случаев, в то время как случаи инфицирования другими подтипами уже неоднократно встречались.