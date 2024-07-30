Лихорадка Западного Нила, несмотря на африканское происхождение, в последние десятилетия активно распространяется в США и Европе, рассказал «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. По его словам, вероятность возникновения эпидемии этого заболевания в России нулевая.

Чумаков добавил, что лихорадка Нила не передается от человека к человеку, а распространяется через укусы комаров. Вирусолог отметил, что это заболевание не представляет угрозу масштабного распространения.

Как рассказал Чумаков, заражение лихорадкой Западного Нила сопровождается «гриппоподобными симптомами»: повышенной температурой, тошнотой, головокружением.

«Обычно через какое-то время молодые люди выздоравливают, для них практически нет серьезных каких-то последствий, а вот для пожилых оно может представлять угрозу, по крайней мере, люди старше 60 лет тяжело болеют, у них присоединяются осложнения на фоне этой вирусной инфекции, как и при гриппе», — пояснил вирусолог.

В качестве профилактики Чумаков порекомендовал применять репелленты, особенно в тех местах, где много комаров.

«Надо просто оберегаться от укуса комара, и особенно надо оберегаться пожилым людям старше 60 лет», — добавил он.

В конце июля Роспотребнадзор сообщил, что в России в этом году были зафиксированы единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, большинство из которых — завозные. В ведомстве отметили, что чаще всего вирус встречается в Центральной России и Поволжье.

29 июля управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в регионе лихорадкой Западного Нила заразились шесть человек.