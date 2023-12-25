Визитная карточка президента России Владимира Путина продана на аукционе за 2 млн рублей. Об этом сообщил ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

«Два миллиона рублей. Борьба была довольно долгая — может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте», — сказал Цыганков агентству ТАСС.

Карточка относится к 1990-м годам, когда Путин был советником по международным связям председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Стартовая цена лота составляла тысячу рублей.

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — написано на визитке.

В официальной биографии Путина на сайте kremlin.ru его должность в 1990-м году обозначена как «советник председателя Ленинградского городского совета».

На «Авито» сейчас за 139 тыс. рублей можно приобрести «оригинальную визитку» Путина, которая, как утверждает продавец, была получена его дедушкой в 2005 году. На белой карточке напечатано имя президента под золотым гербом России, названия должности нет.

В декабре 2020 года в интернете продавали визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах, а также фото, на котором глава государства позирует со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. На снимке есть автографы обоих лидеров. Цена каждого лота составляла по полмиллиона рублей.

В октябре 2019 года на «Авито» выставили еще одну визитку Путина времен его работы главой комитета по внешним связям мэрии Петербурга с установленной продавцом ценой в 2 млн рублей.

В апреле 2019 года старую визитку Путина, аналогичную той, что сейчас ушла с молотка в Петербургском аукционном доме, пытались продать на сервисе «Юла» за 650 тыс. рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил РБК, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.