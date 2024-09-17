Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, передает ТАСС по итогам заседания.

Председатель ВККС Николай Тимошин напомнил, что представление о возбуждении уголовного дела в отношении Матеты подавал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сам Матета на заседание коллегии не явился, не указав причину своего отсутствия, хотя его извещали заранее.

Представитель Следственного комитета обвинил Матету в попытках затянуть процесс путем обращения в клинику с просьбой «по надуманным причинам» госпитализировать его в Центр психического здоровья «Гринвуд» клиники «Медси».

В Следкоме пояснили, что располагают данными о причастности Матеты к покушению на мошенничество в особо крупном размере и мошенничеству в особо крупном размере. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В соответствии с российским законодательством статус судьи наделяет неприкосновенностью его самого, его жилище, служебный кабинет и переписку. Чтобы возбудить уголовное дело в отношении судьи, следственные органы должны получить разрешение от ВККС.

1 июля близкий к ФСБ источник рассказал РБК, что сотрудники антикоррупционного управления «М» поймали Матету с поличным при получении примерно $40 тысяч. Другой собеседник издания, близкий к системе правосудия, пояснил, что операция проводилась полутора неделями ранее. «Деньги Матета получил за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека», — заявил источник РБК, сославшись на данные следствия.

На сайте ВККС было указано, что запрос на возбуждение уголовного дела в отношении Матеты начнут рассматривать 10 июля.

Артем Матета родился в 1982 году. На официальном портале столичных судов общей юрисдикции указано, что у него четвертый квалификационный класс. Ранее Матета возглавлял Ногинский городской суд Московской области, потом был судьей Московского областного суда, а с ноября 2021 года являлся председателем Солнцевского районного суда. Его юрисдикция распространялась на Солнцево, Внуково и Ново-Переделкино.

СМИ называют Артема Матету «предположительно» сыном известного российского композитора Игоря Матеты — автора песен для Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ярослава Евдокимова, Ларисы Долиной и Маши Распутиной, бывшего участника дуэта «Попугай» и создателя саундтреков к нескольким отечественным телесериалам. В 2014 году «Московский комсомолец» сообщал, что Матета-старший судится с сыном, пытаясь выселить его из квартиры в Крылатском.