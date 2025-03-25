Центральный райсуд Кемерова приговорил собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-уголь» Михаила Федяева к 3,5 года условно по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В 2021 году в результате взрыва на шахте погиб 51 человек.

Федяев получил не только 3 года и 6 месяцев условно, но и также был лишен права «заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов», сроком на 1 год и 6 месяцев.

«Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год», — уточнил судья.

Кроме того, суд приговорил гендиректора компании «СДС-уголь» (которой принадлежит шахта) Геннадия Алексеева приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы (из них 2 года — в исправительной колонии общего режима), а технического директора Антона Якутова — к 5 годам колонии. Оба признаны виновными по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

В мае 2024 года по делу о гибели горняков осудили главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима, признав виновным по ч. 5 ст. 274.1 УК («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, повлекшее тяжкие последствия»).

Генпрокуратура сообщила, что Лобанов модифицировал стандартные алгоритмы работы автоматизированной системы управления аэрогазового контроля, изменил ее конфигурацию, отключил функции контроля газа и повлиял на технические устройства обработки данных, чтобы скрыть важную информацию от контролирующих органов.

По версии следствия, действия инженера привели к тому, что система управления аэрогазового контроля работала неисправно, из-за чего и произошел взрыв, в результате которого погибли люди, а шахте был нанесен ущерб более чем на 1,5 млрд рублей.

Всего в связи с гибелью людей в шахте было возбуждено четыре уголовных дела, фигурантами которых стали 17 человек, в том числе бывшее руководство и сотрудники шахты, а также чиновники Ростехнадзора, один из которых позднее скончался.

В 2024-м были осуждены: экс-инспектор Ростехнадзора Сергей Винокуров (6 лет колонии), старший механик по аэрогазовой защите Илья Смирнов (условный срок), инженер отдела информационных технологий шахты Артем Чашкин (условный срок).