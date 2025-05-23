Популярный британский сервис OnlyFans, известный отсутствием цензуры, может быть продан группе инвесторов примерно за 8 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, группу инвесторов возглавляет инвестиционная американская компания Forest Road Company (среди проектов которой гоночная команда Formula E), она ведет переговоры с владеющей OnlyFans фирмой Fenix ​​​​International Ltd примерно с марта.

Источники Reuters допустили, что сделка может быть завершена в ближайшую неделю или две, подчеркнув, что абсолютной уверенности в этом нет.

При этом два собеседника агентства сообщили, что Fenix ​​​​International Ltd параллельно ведет переговоры с другими потенциальными покупателями.

Сервис платной подписки OnlyFans, созданный в 2016 году, известен отсутствием цензуры на размещение порноконтента. При этом она не позиционируется как исключительно сайт для взрослых: им пользуются музыканты, фотографы, фитнес-тренеры и так далее, которые хотят монетизировать свой контент.

Пользователь может оформить разовый платеж, или выбрать ежемесячную подписку. 80% прибыли получает автор контента, остальное забирает площадка.

Автором OnlyFans, чья штаб-квартира находится в Лондоне, стал британский бизнесмен Тим Стокли. В 2018 году 75% сервиса выкупил предприниматель украинского происхождения Леонид Радвинский, который также получил полный контроль над Fenix International.

При Радвинском на OnlyFans произошло несколько изменений, например, при регистрации аккаунта пользователи должны предоставить селфи с документом, который удостоверяет личность и подтверждает, что человеку исполнилось 18 лет.

Особую популярность площадка приобрела во время пандемии COVID-19. Reuters пишет, что за 2023 года OnlyFans получила доход в размере 6,6 млрд долларов (для сравнения — в 2020-м этот показатель составлял 375 млн долларов).

Агентство отмечает, что за последние три года Радвинский выплатил себе не менее 1 миллиарда долларов в виде дивидендов.

Источники Reuters отмечают, что из-за размещения порно-контента на OnlyFans с площадкой отказываются сотрудничать многие крупные компании и инвесторы, так как при проверке может быть «обнаружен незаконный контент, такой как материалы о сексуальном насилии над детьми, торговля людьми и порнография, созданной без согласия».

В 2024 году агентство Reuters провело серию журналистских расследований о платформе OnlyFans. Выяснилось, что с 2019 года на ней размещались материалы сексуального насилия над детьми и порнография, снятая без согласия. Кроме того, агентство утверждало, что платформу использовали торговцы людьми для размещения контента, связанного с насилией и эксплуатацией женщин.