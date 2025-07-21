Суд в Москве приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к семи годам колонии общего режима, передает столичная прокуратура. Девушку признали виновной в 19 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК).

В течение трех лет Спиридонова не сможет занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и управленческой деятельностью в коммерческих структурах. Владелицу Darvol взяли под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, Спиридонова будучи директором Darvol получила более 200 млн рублей обманным путем. Пострадали 19 человек, которым она обещала прибыль от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями. В результате Спиридонова присвоила себе денежные средства, не выполнив обязательства.

В числе потерпевших модель журнала Vogue Ясмина Муратович. Телеграм-канал Mash писал, что она купила в Darvol редкий камень стоимостью в 4 млн рублей, но украшение не получила. Спиридонова не отвечала на звонки модели, а магазин якобы закрылся.

Впоследствии Darvol объяснил произошедшее проблемой с поставками и пообещал отдать Муратович камень после того, как ситуация разрешится. Спиридонова в беседе с Super.ru также утверждала, что магазин столкнулся с логистическими проблемами.

Дарью Спиридонову задержали в феврале 2023 года и предъявили ей обвинения в мошенничестве, после чего она была отправлена под домашний арест. Правоохранительные органы рассказали ТАСС, что информация о мошенничестве Darvol появилась в сентябре 2022-го. Тогда одна из клиенток написала на Спиридонову заявление — она утверждала, что отнесла дорогое украшение в ремонт, но не получила его обратно.

После того как Спиридонова была помещена под домашний арест, московская прокуратура заявляла, что она обманом получала от знакомых деньги «под предлогом реализации ювелирных изделий», но не исполняла взятые на себя обязательства и присваивала денежные суммы.

На прениях в Хамовническом суде Москвы в апреле 2025-го обвинение запрашивало для Спиридоновой девять лет колонии общего режима.