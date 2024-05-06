Оппозиционный политик, журналист и публицист Владимир Кара-Мурза*, осужденный в России на 25 лет по трем статьям уголовного кодекса, стал лауреатом Пулитцеровской премии за серию колонок в американской газете The Washington Post, написанных им в заключении. Об этом объявили во время трансляции на YouTube-канале The Pulitzer Prizes.

«Каждая колонка была написана Кара-Мурзой* в тюремной камере. Кара-Мурза* делал это, прекрасно понимая, что может вызвать гнев тюремного начальства. Его настойчивость была еще одним доказательством его необычайной храбрости», — говорится в статье The Washington Post, посвященный лауреатам премии.

В 2024 году The Washington Post опубликовала три колонки Владимира Кара-Мурзы*, все они посвящены внутренней политике России. В материале, вышедшем накануне президентских выборов в марте, оппозиционер призвал Запад не признавать Владимира Путина легитимным российским лидером.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в американской журналистике и литературе, музыке и театре. Премию учредили 17 августа 1903 года, когда было составлено завещание американского издателя, журналиста Джозефа Пулитцера (1847—1911) о создании премии имени себя.

Награду стали присуждать с мая 1917 года за выдающиеся достижения в области литературы и журналистики. Сумма Пулитцеровской премии составляет $10 тыс. Первым лауреатом стал американский журналист Герберт Байярд. Он был удостоен престижного приза за серию материалов в New York World под названием «Изнутри Германской империи».

До Кара-Мурзы* главную журналистскую премию мира получали фотографы Борис Юрченко и Александр Земляниченко в 1991 и 1997 годах соответственно, фотограф Сергей Пономарев в 2016 года, а также Роман Анин* и Олеся Шмагун* в составе международного консорциума расследователей. Таким образом, оппозиционер стал шестым россиянином, удостоившимся Пулитцеровской премии.

Дело Кара-Мурзы*

Владимира Кара-Мурзу* арестовали весной 2022 года. Изначально против него завели дело о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), затем — об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о госизмене (ст. 275 УК).

Адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров* говорил, что поводом для возбуждения дела о госизмене стали публичные выступления политика на Западе. «Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика», — заявлял защитник.

В середине апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил оппозиционера* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс. рублей с запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов