Оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу* перевели из ИК-6 строгого режима в Омске в областную тюремную больницу №11. Об этом сообщила его жена Евгения Кара-Мурза на своей странице в фейсбуке**.

По ее словам, приехавшим из Москвы адвокатам сообщили о переводе политика в тюремную больницу вечером 4 июля, после более чем пяти часов ожидания встречи с Кара-Мурзой* в колонии.

Когда защитники приехали в медучреждение, им сказали, что оппозиционера якобы не привозили. После конца рабочего дня его прибытие подтвердили и попросили прийти на следующий день, сообщила супруга.

5 июля адвокатам вновь не удалось добиться встречи с Кара-Мурзой*.

«До конца рабочего дня им периодически обещали проход и просили подождать. В конце рабочего дня адвокатам сообщили, что рабочий день закончился. В субботу и воскресенье в исправительных учреждениях выходной. Таким образом, адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке накануне выходных», — написала Евгения Кара-Мурза.

Она напомнила, что политик страдает от полинейропатии — проблем с сосудами на ступнях обеих ног. По ее словам, эта болезнь была вызвана «двумя тяжелейшими отравлениями» и входит «в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания».

Дело Кара-Мурзы*

Владимира Кара-Мурзу* арестовали весной 2022 года. Изначально против него завели дело о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), затем — об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о госизмене (ст. 275 УК).

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс. рублей с запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии.

Адвокат Вадим Прохоров* говорил, что поводом для возбуждения дела о госизмене стали публичные выступления политика на Западе, которые не несли «никакой угрозы стране». «Это была публичная, открытая критика», — пояснил защитник.

19 июня 2024 года Прохоров* заявил, что Кара-Мурзу* на полгода перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Защитник утверждал, что такое решение было принято администрацией исправительной колонии №6 из-за того, что заключенный «в течение нескольких секунд держал руки не за спиной — когда подошел к месту, куда по внутренним правилам было необходимо положить шапку». Адвокат назвал решение о переводе «формальным поводом» для дополнительного наказания.

Кроме того, Прохоров* отметил, что для оппозиционера, который получил «тяжелейшее заболевание в результате двух покушений ФСБ-шников на его жизнь», такие условия «являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни». Адвокаты намеревались оспаривать это решение.

Кара-Мурза* не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

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