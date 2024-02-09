В Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова создана рабочая группа по защите прав жителей республики, которые привлекаются к ответственности за участие в несанкционированных акциях в Баймаке. Об этом сообщается в телеграм-канале башкирского Совета по правам человека.

«Группа в составе квалифицированных адвокатов, правозащитников и общественных деятелей оказывает бесплатную юридическую помощь. Для этого организуют приемы граждан и встречи с родственниками задержанных и арестованных», — сказано в сообщении.

По словам Зульфии Гайсиной, руководителя рабочей группы и председателя Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества, важно «разобраться в каждом конкретном случае», «выявить объективные причины произошедших событий» и «помочь минимизировать последствия».

«Мы будем проводить выезды непосредственно в Баймакский район для встреч с людьми», — сказала Гайсина.

Беспорядки в Баймаке

Баймакский районный суд 17 января приговорил башкирского активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима. По версии следствия, в апреле 2023 года Алсынов «публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».

Сам Алсынов своей вины не признал. Ранее он объяснял, что, говоря об армянах, имел в виду, что они «могут уехать в свои родные края». Активист утверждал, что «упоминал и татар, и русских», но «не говорил о том, что они не вправе жить и работать в Башкортостане», «не обвинял представителей этих народов ни в чем, никаких уничижительных слов в их адрес не высказывал» (цитата по Русской службе Би-Би-Си).

В день вынесения приговора у здания суда в знак поддержки осужденного собрались несколько тысяч местных жителей. После оглашения судебного решения произошли стычки гражданских лиц с силовиками.

Сторонники Алсынова, в частности, потребовали отправить в отставку главу республики Радия Хабирова. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ участники акции бросали в силовиков снежки.

Следственный комитет по факту протестов в Баймаке возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Башкирское издание «Аспекты» пишет, что по состоянию на 7 февраля по «Баймакскому делу» уголовные обвинения об участии в массовых беспорядках предъявлены в республике уже 54 гражданам.

Ранее в феврале стало известно, что суды Башкирии рассмотрели более 150 дел об административных правонарушениях, связанных с несанкционированной акцией в Баймаке. Как сообщал «Коммерсант», материалы были составлены по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).