Эстонский парламент на следующей неделе рассмотрит законопроект, которые позволяет ВМС топить «опасные» торговые суда. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — пояснил председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу (перевод по РБК).

Он также отметил, что перед затоплением экипаж подозрительного корабля будет эвакуирован.

По данным ERR, право открывать огонь на поражение у эстонских военных будет не только в территориальных водах, но и в исключительной экономической зоне.

Стойческу добавил, что, если возможности эстонских военно-морских сил не позволят «адекватно отреагировать», Эстония будет надеяться на сотрудничество с Финляндией, Швецией, Латвией и другими союзниками.

При этом экс-командующий эстонским Военно-морским флотом Юри Саска к законопроекту отнесся критически. По его словам, при принятии поправок командира военного корабля ставят в стрессовую ситуацию.

«У него есть подозрения, и на этом основании политики принимают решение. Затем это все оказывается недоказуемым. И возникает вопрос, кто окажется виноват? На основании чьих рекомендаций принимались решения?» — сказал он.

Саска пояснил, что после эвакуации команды корабль уже не будет представлять угрозы для критической инфраструктуры, в то же время его затопление станет большой угрозой для окружающей среды.

7 апреля литовское МВД заявило, что Евросоюз отказался выделить деньги на проект Литвы и Эстонии по созданию «стены дронов» для защиты их границ от России. Об этом проекте стало известно в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что в нем планируют участвовать шесть стран НАТО, граничащих с Россией: Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия и Польша.