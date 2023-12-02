Правительство Эстонии ищет способ депортации жителей, которые решили принять гражданство России. Об этом пишет Postimees со ссылкой на эстонского премьер-министра Каю Каллас. По ее словам, такое решение эстонцев приравнивается к поддержке терроризма и угрозе безопасности республике.

В ноябре глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс уже говорил о том, что Эстония планирует высылать тех, кто захочет получить гражданство России. Он отмечал, что мера не коснется уже имеющих российских паспорт, а также детей тех, кто его хочет получить. После заявления министра депутат парламента (Рийгикогу) Александр Чаплыгин обратился к эстонскому премьеру с разъяснением по этому вопросу.

Каллас подтвердила, что Ляэнеметс транслирует официальную позицию правительства, «которая основана на безопасности и выживании» страны. По ее мнению, желание человека, проживающего в Эстонии, получить российского гражданство, говорит о том, что в случае мобилизации он готов вступить в ряды российских Вооруженных сил и участвовать в боевых действиях на Украине.

«Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — подчеркнула Каллас.

В то же время премьер Эстонии подчеркнула, что каждая процедура индивидуальна и зависит от «оценки опасности, исходящей от конкретного человека». Каллас уточнила, что вид на жительство (ВНЖ) могут аннулировать в соответствии со эстонским законодательством об иностранцах, если человек представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности страны.

В ноябре руководитель эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар допустил частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией вслед за решением Финляндии.