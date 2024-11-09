Итальянские чиновники предупредили, что ограничат количество посетителей национального музея в Помпеях — древнеримском городе, погребенном под слоем пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Как пишет Guardian, планируется впускать туда не более 20 тысяч человек в день.

Уже со следующей недели в Помпеи можно будет попасть только по персональному билету с указанием имени. Таким образом власти рассчитывают побороть чрезмерный наплыв туристов и защитить объект всемирного наследия. Этим летом его посетили рекордные 4 млн человек.

Директор археологического парка Габриэль Цухтригель сообщил, что даже сейчас, в ноябре, Помпеи посещают более 15-20 тысяч человек в день, поэтому дневной лимит необходим, иначе поток туристов продолжит расти.

«Мы работаем над серией проектов, направленных на снижение человеческой нагрузки на объект, которая может представлять опасность как для посетителей, так и для самого объекта исторического наследия, которое является уникальным и хрупким», — сказал Цухтригель.

На билетах будут указывать имя и фамилию посетителя, и персонал парка оставляет за собой право проверять данные по удостоверениям личности. Летом планируется установить временные интервалы посещения, чтобы еще больше упорядочить поток туристов.

Менеджеры парка пытаются побудить туристов посетить другие древние места, связанные с Помпеями, включая Стабии, Оплонтис и Боскореале, — например, предоставляют бесплатный автобус в рамках проекта «Большие Помпеи».

«Меры по управлению туристическими потоками и безопасностью, а также персонализация посещений являются частью этой стратегии», — пояснил Цухтригель.

По его словам, Помпеи должны стать объектом «медленного» и немассового туризма, «устойчивого и приятного». Он отметил, что на территории вокруг объекта ЮНЕСКО много культурных сокровищ, которые посетителям еще предстоит открыть для себя в рамках новой стратегии парка.

В апреле Венеция стала первым в мире крупным туристическим городом, взявшим плату за въезд в рамках эксперимента, направленного на то, чтобы отговорить однодневных туристов, и который должен вернуться в следующем году. Сбор в размере 5 евро, который применялся в 29 пиковых дней и закончился в июле, также был экстренным ответом местных властей, чтобы избежать внесения объекта наследия ЮНЕСКО в черный список. Кроме того, венецианские власти несколько лет назад запретили круизным судам швартоваться в историческом центре города, чтобы избежать «взрывного» притока туристов.