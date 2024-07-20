Киргизия считает неприемлемыми высказывания публичных лиц, которые могут внести разлад в ее отношения с Россией, заявил руководитель пресс-службы президента республики Дайырбек Орунбеков, комментируя высказывание гендиректора российского телеканала ТНТ Тины Канделаки в адрес киргизских властей.

Канделаки 17 июля обвинила власти Киргизии в русофобии в связи со сносом музея Панфиловской дивизии. По ее мнению, у аварийного здания был шанс на спасение, но его «отобрали, плюнув в лицо защитникам», а виноваты в этом «западные сценаристы», не позволяющие сохранить «памяти о дивизии, которая насмерть стояла за Москву».

Гендиректор ТНТ заявила, что «базу для русофобии» в Киргизии готовили уже давно — по аналогии с таким же процессом на Украине, в Казахстане и Армении. Она считает, что в руководстве и парламенте Киргизии «давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским».

Орунбеков, комментируя заявления Канделаки, пояснил, что решение снести здание музея было принято еще в 2023 году. По его словам, эксплуатировать строение дальше было невозможно из-за аварийного состояния, представлявшего угрозу безопасности людей, и реставрации оно уже не подлежало.

«Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — отметил глава пресс-службы президента Киргизии (цитата по агентству «Кабар»).

Орунбеков заверил, что русский язык и русская культура «являются неотъемлемой частью истории и жизни» Киргизии, и власти республики «не позволят спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме как историческая память и героический подвиг лучших представителей кыргызского, русского и других народов».

Схожая история с участием Канделаки уже происходила в январе 2024 года, только тогда ее критика была направлена в адрес Казахстана. Журналистка заявила о «вытеснении русского языка» в республике, обратив внимание на решение казахстанского Минтранса переименовать несколько железнодорожных станций — например, «Уральск» в «Орал», а «Узень» в «Жаңаөзен».

Канделаки у себя в телеграм-канале назвала это «очень опасной тенденцией». Казахстанские депутаты раскритиковали ее пост, а официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров предупредил, что ей запретят въезд в страну.

Сама Канделаки заявила, что «с интересом и грустью» наблюдает за этой реакцией, и напомнила, как в начале 2022 года власти Казахстана обратились за помощью ОДКБ, когда в стране вспыхнули массовые беспорядки. «Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?» — написала она.