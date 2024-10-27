Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов назвал имена всех погибших при крушении вертолета Ми-2 накануне. Он также отметил, что лично был знаком с пилотом.

«Огромная трагедия. Погибли коллеги. В Даровском районе в результате крушения вертолета трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, настоящих профессионалов, преданных своему делу», — написал Курдюмов в телеграм-канале.

На борту вертолета находили четыре человека:

Валентин Комлев — пилот

Александр Гыска — врач

Татьяна Глызина — фельдшер

Сергей Широких — фельдшер

Первый зампред правительства подчеркнул, что лично знал пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации.

«Невосполнимая потеря. Искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто имел честь быть знакомым и работать вместе с коллегами», — добавил Курюмов.

Вертолет санитарной авиации разбился накануне, 26 октября, в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что пациентов на борту не было.

Межгосударственный авиационный комитет займется расследованием причин катастрофы, также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко говорил, что вертолет Ми-2 использовался компанией «Вяткаавиа» и имел сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ. Ранее проверку по факту произошедшего инициировала прокуратура.