Власти Китайской Народной Республики казнили женщину Юй Хуаин, которая с 1993 по 2003 годы похитила и продала 17 детей, сообщили в пресс-службе Верховной народной прокуратуры КНР.

«После утверждения Верховным народным судом Народный суд средней ступени города Гуйян провинции Гуйчжоу 28 февраля привел в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин», — говорится в сообщении.

По данным суда, с 1993 по 2003 год Юй Хуаин вместе с сообщниками похитила 17 детей из провинций Гуйчжоу, Юньнань и города Чунцин. Она продала их в провинции Хэбэй.

Как сообщали China Times, первым похищенным ребенком, которого продала Юй Хуаин, был ее собственный, затем женщина похищала детей в провинции Юньнань.

По данным издания, в 2004 году Юй Хуаин арестовали, но ей удалось выдать себя за другого человека, и суд приговорил ее лишь к восьми годам лишения свободы. После освобождения она продолжила преступную деятельность.

20 января 2025 года суд средней ступени китайского города Чжухай в провинции Гуандун привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего водителя Фань Вэйцю. В ноябре 2024 года он сбил насмерть 35 человек.