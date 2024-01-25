Власти Крыма ввели в действие особый режим пересечения границы республики с Херсонской областью, ужесточив прежние правила. Соответствующий указ, подписанный главой региона Сергеем Аксеновым, опубликован на сайте крымского правительства.

В тексте документа поясняется, что ужесточение режима въезда и выезда из Херсонской области введено «с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым».

Согласно обновленным правилам, пересекать границу между двумя регионами в обе стороны можно только через пять пропускных пунктов — три автомобильных (Армянск, Перекоп и Джанкой) и два железнодорожных (Армянск и Джанкой). Вне перечисленных КПП ездить между регионами запрещено.

По режиму работы контрольно-пропускные пункты, в соответствии с указом Аксенова, приравниваются к КПП на российской государственной границе. При въезде из Крыма в Херсонскую область или обратно необходимо будет предъявлять паспорт.

В пояснении к новым правилам говорится, что они установлены в рамках исполнения президентского указа о введении военного положения на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской области. Этот документ Владимир Путин подписал 19 октября 2022 года.

Власти Херсонской области, вошедшей в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума, в середине октября объявили о смене статуса границы с Крымом на административную.

«Таможенные службы прекратили свое действие на границе Херсонской области и Крыма. Остался только паспортный контроль и контроль за провозом запрещенных вещей и предметов», — пояснял глава совета министров региона Сергей Елисеев.

В сентябре 2023 года по инициативе Госсовета Крыма на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект об упразднении сухопутной границы между Крымом и Украиной. В начале декабря думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его в первом чтении. В пояснительной записке к документу авторы инициативы поясняли, что «Азовское море, Керченский пролив и суша отныне принадлежат только Российской Федерации».