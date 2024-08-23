Из 17 человек, спасенных после удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ», четверо госпитализированы в больницу Керчи. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Остальным 13 членам экипажа оказали амбулаторную помощь, уточнил оперштаб.

Спасатели продолжают поиски еще одного человека, сообщило МЧС. О его судьбе по-прежнему ничего не известно.

В пятницу, 23 августа, в порту «Кавказ» ввели особый режим, на месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. В частности, специалисты Морспасслужбы проводят работы по устранению разлива нефтепродуктов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, всего площадь пожара составила 500 кв. м.

Оперштаб региона также уточнил, что на время проведения восстановительных работ Керченская паромная переправа временно закрыта. Водителям грузового транспорта рекомендовали воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

Паром в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края был атакован вечером 22 августа. В оперштабе сообщили, что по судну был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На пароме располагались 30 цистерн с топливом. В результате начался пожар. Из-за полученных повреждений он затонул.

После обстрела сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали, никто из них не пострадал. Также спасатели начали поиски членов экипажа, которые были на борту в момент атаки.

Телеграм-каналы Mash и Shot допустили, что удар по парому был нанесен из Одесской области либо украинской ракетой «Нептун», либо американской Storm Shadow. Минобороны не комментировало обстрел.