Власти Латвии намерены выслать из страны 1167 граждан России, в том числе 789 россиян старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

В ведомстве пояснили, что россияне, о которых идет речь, не выполнили требования закона об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в республике.

В конце декабря сообщалось, что власти Латвии в начале 2024 года планируют выдворить в общей сложности 1213 россиян, но с тех пор 46 человек уже покинули страну.

В 2022 году в Латвии приняли поправки в закон о миграции, согласно которым постоянные виды на жительство для граждан России с сентября 2023 года утрачивают силу. Чтобы остаться в стране, россиянам необходимо было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, а затем сдать экзамен на знание государственного языка хотя бы на минимальном уровне.

Председатель УГДМ Майра Розе признала, что процесс депортации россиян из Латвии будет «очень сложным и обременительным». По ее словам, на первом этапе у граждан России потребуют объяснений, почему они не уезжают, в феврале эти объяснения рассмотрят и оценят. Если россияне не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, начнется их принудительная высылка.

В МИД России отмечали, что в Латвии «в последние годы местные русофобы изрядно поднаторели в сведении счетов с русскоязычным населением страны и создании для россиян невыносимых условий для жизни в республике».

В ноябре временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков говорил, что «если ситуация продолжит и далее деградировать и латвийские власти не предпримут действенных шагов по ее выправлению, то без преувеличения все это можно будет охарактеризовать как геноцид — угнетение группы лиц по национальному признаку».