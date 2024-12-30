Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поручил Министерству юстиции республики в течение трех недель подготовить поправки к законодательству относительно национализации стратегических объектов. Об этом он сказал на заседания правительства, передает радио Moldova 1.

Речан заявил о необходимости «окончательно избавиться от любого инструмента шантажа». Пересмотр законодательства о национализации, по его словам, нужен для того, чтобы власти республики «могли действовать целенаправленно там, где у нас есть стратегические активы, которые захватили силой и шантажом» (цитата по NewsMaker).

Премьер не назвал конкретные объекты, которые предлагается национализировать, но его заявление было сделано на фоне решения компании «Газпром» прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в Приднестровье из-за долга «Молдовагаза» в размере $709 млн. Издание Bani называет возможными целями национализации «Молдовагаз» и Кучурганскую ТЭЦ (Молдавская ГРЭС). «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция «Молдовагаза», а ГРЭС контролирует российская компания «Интер РАО».

Речан заявил, что решение «Газпрома» о прекращении поставок газа принято вопреки действующему договору между «Молдовагазом» и «Газпромом».

«Этого долга не существует. Они бы были потрачены на яхты, на отдых, но их не потратили граждане Республики Молдова», — сказал он.

Молдавских политиков, которые требуют признать указанный «Газпром» долг, Речан назвал «шутами» и «политическими спекулянтами Кремля», передает Jurnal. Исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил TVR Молдова, что ему неизвестно о намерении правительства республики национализировать предприятие.

28 декабря «Газпром» объявил, что с восьми утра 1 января вводит ограничения поставок природного газа в Молдова «до 0 куб. м в сутки». Российская компания объяснила такое решение отказом молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа.

«Молдовагаз» «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий», заявили в «Газпроме». Ограничение будет действовать до тех пор, пока российская компания «письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином».

Молдавские власти не признают названный «Газпромом» долг в $709 млн и ссылаются на результаты проведенного в 2023 году международного аудита, согласно которым долг составляет $8,6 млн. Российский газ поставлялся в Приднестровье через Украину, контракт с которой истекает в конце 2024 года. В Киеве заявили, что не намерены продлевать договор. В Приднестровье введено чрезвычайное положение в сфере экономики из-за угрозы прекращения транзита газа через Украину. Бывший президент Молдовы Игорь Додон в интервью RTVI допустил, что эта ситуация может стать катастрофой для Приднестровья.