Трое пострадавших в ДТП с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, среди которых машинист, водитель грузовика и одна из пассажирок поезда, находятся в тяжелом состоянии, они доставлены на вертолетах в Волгоград. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области.

Там добавили, что 30 человек, включая десять детей, доставили в центральную районную больницу (ЦРБ) города Котельниково.

«К счастью, у детей, оставленных под наблюдением в стационаре, травмы легкие», — уточнили в городской администрации.

Информацию об отсутствии у детей опасных для жизни повреждений также подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В основном у детей ушибы, порезы. С ними будут работать психологи», — уточнила она в своем телеграм-канале.

Детский омбудсмен добавила, что оказывать помощь детям врачам Волгоградской области помогают коллеги из Федерального центра медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России.

Данные о пострадавших разнятся

По информации компании «Российские железные дороги» («РЖД»), всего в составе поезда было 20 вагонов. Как сообщили в пресс-службе холдинга, девять вагонов поезда сошли с рельсов в результате аварии. На момент ДТП в поезде находилось 836 человек, из них 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста, уточнили в «РЖД».

В 16:55 сообщила пресс-служба компании о госпитализации 30 человек, включая 12 детей. При этом Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) информировало о 55 пассажирах, доставленных в ЦРБ.

Кроме того, по данным «РЖД», около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.

По информации телеграм-канала Baza, в больницу после крушения поезда попали 47 человек, среди них 15 детей. В тяжелом состоянии, как пишет канал, находятся водитель грузовика, спровоцировавший аварию и пассажирка, которую зажало вагоном.

Как помогают пострадавшим в ЧП с поездом

Как сообщили в администрации Волгоградской области, для пострадавших организовали пункты временного размещения, куда доставили 416 человек, большая часть из которых находились в вагонах, сошедших с рельсов. Им оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская. Эвакуированных пассажиров доставили на станцию Котельниково.

По данным региональных властей, пострадавших навестил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших пассажиров опросили об их готовности продолжить поездку в Адлер или желании вернуться домой.

Губернатор региона пояснил, что исходя из полученных сведений будет строиться дальнейшая работа властей и специалистов экстренных служб.

«Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить — продолжат ли они свой путь дальше в Адлер или будут возвращаться назад. У людей шок, это понятно», — отметил Бочаров.

В пресс-службе администрации Волгоградской области уточнили, что часть багажа пассажиров осталась в вагонах — глава региона поставил задачу обеспечить сохранность вещей и передачу их владельцам.

Что дальше будет с пассажирами

Тех, кто согласится продолжить путь, к месту назначения доставит резервный состав, уточнили в «РЖД». Поезд уже отправился из Волгограда, посадка на него будет проходить на станции Гремячая.

В компании отметили, что состав проследует «измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле». Через эти же станции будут идти и другие поезда, пока не будет восстановлено движение на перегоне Гремячая — Котельниково, где произошло ЧП.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) пообещала возместить пассажирам поезда №491 Казань — Адлер полную стоимость проезда. Также им начислят 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус», добавили в корпорации.