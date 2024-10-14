Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала МТС выплатить 3 млрд рублей в бюджет из-за нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов», — говорится в тексте официального заявления.

В ФАС указали, что такое повышение было признано экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.

По итогам рассмотрения антимонопольного дела ФАС выдала МТС предписание, в соответствии с которым мобильный оператор обязуется выплатить в бюджет 3 млрд рублей, а также снизить тарифы для «пострадавших» клиентов, которых затронуло подорожание цен на услуги компании.

«Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения», — отметили в ведомстве.

Как считает ФАС, мера, принятая в отношении МТС, должна способствовать «эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи».

Представитель ПАО «МТС» заявил RTVI, что в компании изучают поступившие от ФАС документы. «Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — сказал он.

О возбуждении антимонопольного дела в отношении МТС ФАС сообщила в мае. Комментируя претензии ведомства, оператор назвал рост абонентской платы «экономически обоснованным», а также заявил об увеличении затрат на развитие инфраструктуры и обслуживание техники. Компания также заверила, что предупреждала о планируемом повышении цен ФАС.

В апреле часть клиентов МТС получили извещения о том, что стоимость услуг по тарифам будет увеличена. Перед этим оператор предупреждал о повышении платы на 45 рублей «при текущем значении в 545 рублей».

Ранее ФАС сообщала о жалобах со стороны клиентов МТС из-за повышения стоимости тарифов. После предупреждения о возможной проверке из-за повышения цен на 59 рублей в сентябре 2023 года представители компании объяснили рост абонентской платы увеличившимися затратами на обслуживание техники и развитие инфраструктуры.