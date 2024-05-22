Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг связи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации службы, в марте и апреле 2024 года МТС повысила стоимость услуг связи в среднем на восемь процентов. Изменения коснулись более 30 млн абонентов, выяснили в ФАС.

«По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным», — говорится в заявлении службы.

В ведомстве считают, что действия оператора связи ущемляют интересы абонентов.

При этом, в МТС назвали рост абонентской платы «экономически обоснованным», пишет «Коммерсантъ». Оператор заявил, что компания увеличила затраты на развитие инфраструктуры и обслуживание оборудования «для поддержания привычного населению качества услуг связи». Кроме того, в МТС уверяют, что заранее информировали об этом ФАС.

В апреле часть абонентов МТС получила от оператора сообщения о повышении платы по тарифам. Компания предупреждала, что оплата услуг связи вырастет на 45 рублей — чуть больше, чем на восемь процентов.

В сентябре 2023 года ФАС сообщила, что многие абоненты МТС жалуются на своего оператора связи из-за роста цен на тарифы. Отмечалось, что с конца сентября оператор собирался повысить стоимость услуг в среднем на 59 рублей. В ведомстве обещали проверить компанию на нарушение антимонопольного законодательства.

В МТС тогда также объяснили повышение тарифов «увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры».