Правительство России поддержало законопроект о возможности использования транспорта, в том числе принадлежащего гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении RTVI.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Внесенный в октябре законопроект разработали депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Поправки предлагается внести в статью 11 закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.

Законопроект предполагает возможность использования транспортных средств и самоходных машин, например, тракторов и другой сельхозтехники, принадлежащих организациям независимо от форм собственности. Исключение составляют транспортные средства и (или) самоходные машины дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций.

В «неотложных случаях» устанавливается возможность использования транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих физическим лицам, следует из документа.

Согласно инициативе, автомобили и другие транспортные средства будут использоваться «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». Предлагается на уровне закона зафиксировать, что использовать будут «с последующим возмещением расходов, связанных с таким использованием», следует из имеющихся у RTVI документов.

Сейчас на территориях, где введен режим КТО, на период проведения операции допускается в том числе использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также гражданам, — «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей».

Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, уже определяется правительством России.

С августа режим контртеррористической операции действует в Белгородской, Брянской и Курской областях.