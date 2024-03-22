В Московской области создан оперативный штаб после стрельбы в «Крокус Сити Холле», написал в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — говорится в сообщении главы региона.

Инцидент также прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин и дал распоряжение оказать помощь всем, кто пострадал во время ЧП.

«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в телеграм-канале.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба. По данным телеграм-канала «112», пострадали около 50 человек, более десяти погибли. Официальной информации о количестве жертв и раненных пока нет.

Агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что огонь в здании открыли по меньшей мере три человека в камуфляже. По данным телеграм-канала Mash, нападавших может быть пятеро.

После стрельбы в «Крокус Сити» начался пожар. По данным «Осторожно, Москва», начала обваливаться кровля.

Как сообщает столичный Дептранс, станция метро «Мякинино» рядом с торговым центром работает для входа и выхода пассажиров. Также в ведомстве предупредили, что в районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны.