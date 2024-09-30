Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории всей Ростовской области из-за пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал он.

По словам губернатора, по состоянию на 15:00 спасателям удалось потушить огонь в Шолоховском лесничестве, а в Милютинском районе пожарные локализовали возгорание. Для тушения лесных пожаров задействовали 491 человека и 143 единицы техники, уточнил Голубев. Для борьбы с огнем в Милютинском районе также привлекли вертолет Ми-8 для тушения с воздуха и сброса воды.

Глава региона добавил, что бороться с огнем пожарным помогло «своевременное привлечение авиации и добровольные помощники».

В комментариях к посту губернатора местные жители пишут, что также лесные пожары наблюдаются в Морозовском районе. Это также подтверждает телеграм-канал «Блокнот Морозовск».

О пострадавших и разрушениях власти не сообщали.

Накануне, 29 сентября, после падения беспилотника в Милютинском районе начался лесной пожар. Из-за этого Голубев распорядился ввести режим ЧС в Селивановском сельском поселении. Губернатор также сообщил, что в хуторе Варламовка рядом с лесничеством огонь повредил дом и хозпостройку.

В ночь с 28 на 29 сентября над Ростовской областью сбили 18 беспилотников, сообщал Голубев. По его данным, 13 из них уничтожили в Миллеровском районе.

Всего же, по информации Минобороны, над российскими регионами в ночь с субботы на воскресенье перехватили и сбили 125 дронов. Наиболее массированной атаке, по данным министерства, подверглась Волгоградская область — над ней уничтожили 67 беспилотников.