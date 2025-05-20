Служба национальной безопасности Венгрии раскрыла двух украинских шпионов, работающих и собирающих информацию на территории страны. Об этом со ссылкой на лидера фракции партии власти «Фидес» Мате Кочиша сообщил госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.

По словам Ковача, один из шпионов — Роланд Цебер — нелегальный сотрудник украинской разведки, который наладил связи с венгерской оппозицией, чтобы повлиять на позицию Венгрии по украинскому конфликту. Вторым шпионом является украинец Иштван Холло, который занимался военным и энергетическим шпионажем, «связанным с военными нуждами Украины».

Лидер фракции «Фидес» заявил, что такая деятельность «соответствует классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международном уровне и давление на правительство с целью изменения его политики в отношении Украины».

Служба безопасности Украины (СБУ) 9 мая заявила, что впервые в истории страны раскрыла венгерскую шпионскую сеть, которая, по данным силовиков, собирала разведданные об обороне Киева.

Как уточнили в СБУ, один из шпионов — 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали в 2021 году. Его как агента венгерское руководство активировало в сентябре 2024 года. Мужчина пытался узнать координаты зенитных ракетных войск С-300 в регионе и завербовать двух человек на Украине. Второй агент — бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году.

В тот же день венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал заявление СБУ «украинской пропагандой» и призвал «обращаться с осторожностью» с этой информацией.

«Очевидно, что на Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась вообще безосновательной», — сказал он.

Также власти Венгрии приняли решение выслать двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая заявил в видеообращении на Facebook*, что украинские спецслужбы начали операцию против страны, пытаясь сорвать проведение референдума среди ее жителей по вопросу вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

По словам Орбана, для реализации операции украинская сторона использовала внутренние связи в Венгрии и получила поддержку местной оппозиционной партии, которая якобы участвовала в атаке на силы обороны страны.

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