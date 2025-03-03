Автомобиль въехал в толпу центре города Мангейм на юго-западе Германии, передает издание Mannheim 24. Пресс-служба местной полиции сообщила об одном погибшем и нескольких пострадавших, водителя задержали. По данным СМИ, погибших двое, пострадавших более 20. Что известно — в материале RTVI.

Автомобиль въехал в толпу в пешеходной зоне у торгового центра «Galeria Kaufhof», пишет таблоид Bild. «Неясно, был ли это несчастный случай или нападение», — говорится в публикации. Машина ехала на большой скорости в сторону водонапорной башни — местной достопримечательности, рассказали очевидцы изданию Mannheimer Morgen.

По словам источника Bild, два человека погибли, 25 получили ранения, 15 их них в тяжелом состоянии. Mannheim 24 также сообщает о двух погибших. Официального подтверждения этой информации нет. Власти через приложение предупредили жителей о «чрезвычайной опасности» и призвали не посещать район, где произошел наезд. В центре города проведена частичная эвакуация.

Информации об арестованном пока не поступало, известно лишь, что он задержан.

Как пишет Reuters, в Германии начался сезон карнавалов, в городах Западной Германии толпы людей собираются на парады. В Мангейме парад состоялся накануне, 2 марта. Сейчас там проходит ярмарка. Агентство добавляет, что полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности после того, как в аккаунтах, связанных с террористической группировкой «Исламское государство»*, появились призывы к терактам на мероприятиях в Кельне и Нюрнберге.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер из-за событий в Мангейме отменила свое участие в параде в Кельне, передает Tagesschau. Ее пресс-секретарь сообщил, что министра постоянно информируют о произошедшем.

13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Погибли женщина и ребенок. Полиция задержала водителя — 24-летнего уроженца Афганистана Фархада Н.. Инцидент произошел за день до начала Мюнхенской конференции по безопасности. В декабре в Магдебурге шесть человек погибли в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку.

* организация признана террористической и запрещена в России