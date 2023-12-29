70-летняя внучка основателя компании L’Oréal и заместитель председателя ее совета директоров Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние превысило $100 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index на 28 декабря, состояние наследницы выросло до $100,1 млрд. Forbes оценил его в $99,6 млрд (14 место). Такие показатели связаны с высокими ценами на акции L’Oreal.

Французская компания по производству парфюмерии и косметики L’Oréal была основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле. Крупные пакеты акций компании принадлежали единственной дочери основателя компании Лилиан Беттанкур. После ее смерти в 2017 году пакет акций достался внучке основателя компании Франсуазе Беттанкур Майерс.

Сегодня стоимость компании оценивается в $268 млрд. Семье Франсуаза Бетанкур Майерс принадлежат 35% акций L’Oreal. По версии Forbes она становилась самой богатой женщиной в мире в 2021, 2022 и 2023 годах.

По версии Forbes самая богатая женщина в России — гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук ($8,8 млрд). Она впервые возглавила список в 2021 году, потеснив вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.