Французские власти в рамках подготовки летней Олимпиады-2024 насильственно переместили более 19,5 тысячи жителей палаточных лагерей и приютов из Парижа в другие регионы, сообщила коалиция общественных организаций Le Revers de la Medaille («Обратная сторона медали») в своем финальном отчете.

По оценке общественников, перед Олимпийскими играми во французской столице была проведена «социальная чистка» объектов, расположенных в пределах видимости рядом с местами проведения спортивных мероприятий. В отчете говорится, что инфраструктура Парижа подверглась существенной реконструкции, затронувшей в том числе палаточные лагеря и сквоты. Их обитателей, включая мигрантов, увозили из города.

Le Revers de la Medaille уточняет, что некоторых сквоттеров и мигрантов выселяли по несколько раз, поэтому общее число насильственно перемещенных лиц может быть завышено. Общественники подчеркивают, что среди выселенных насчитывается более 4,5 тысячи несовершеннолетних.

Активисты установили, что «социальная чистка» в Париже началась в 2023 году и продолжалась вплоть до Олимпиады. Более того, из некоторых мест выселять продолжают до сих пор. По подсчетам Le Revers de la Medaille, к Олимпийским играм во французской столице было проведено 260 операций по выселению — на 41% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов.

Представитель общественной группы Поль Алаузи заявил о наличии прямых доказательств связи между насильственным перемещением людей из Парижа и подготовкой к проведению Олимпиады. «Есть изображения, внутренние правительственные документы и постановления о выселении, в которых Олимпиада прямо упоминается как оправдание», — сказал активист.

Еще в марте 2024 года мэры нескольких французских городов обвинили власти страны в выселении нелегальных мигрантов и других представителей социально незащищенных слоев населения из Парижа в другие регионы. Они заявляли, что людей привозят сотнями в автобусах, не предупреждая местных чиновников об их прибытии, и фактически бросают без средств к существованию.

В июле беженцы, которых парижские власти выселили из заброшенных зданий, пожаловались, что им было обещано бесплатное жилье в провинции, но по факту они оказались на улице. Многие из них своими силами вернулись в Париж, где нашли себе новые сквоты. Выселенные мигранты рассказывали журналистам, что, несмотря на свое нелегальное положение, имеют работу в столице, поэтому изгнание в регионы лишает их средств к существованию.

The New York Times писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон обещал с помощью Олимпиады продемонстрировать величие страны и ее столицы, однако Олимпийская деревня была построена в одном из беднейших пригородов Парижа, полных заброшенных зданий и палаточных лагерей.