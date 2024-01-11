Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил состав кабинета министров, сформированного премьер-министром Габриэлем Атталем, о назначении которого стало известно 9 января. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Как передает телеканал BFMTV, новых членов французского кабмина официально объявил генеральный секретарь канцелярии главы государства Алексис Колер. Из пресс-релиза, размещенного на сайте правительства, следует, что семи министрам прежнего кабинета, главой которого была ушедшая в отставку Элизабет Борн, удалось сохранить свои посты. На прежних должностях останутся:

министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр,

министр внутренних дел Жеральд Дарманен,

министр обороны Себастьян Лекорню,

министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти,

министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено,

министр экологических преобразований и развития территорий Кристоф Бешу,

министр высшего образования и научных исследований Сильви Ретайо.

Главой МИД назначен генеральный секретарь президентской партии «Возрождение» и возможный гражданский партнер* нового премьера Атталя Стефан Сежурне. До него ведомство с мая 2022 года возглавляла Катрин Колонна.

В 2018 году бывший одноклассник Атталя Хуан Бранко заявил журналистам о его гомосексуальной ориентации*, после чего тот вынужден был признать это публично. Он рассказал, что с начала 2015 года его партнером является депутат Европарламента Стефан Сежурне, с которым они в 2017 году зарегистрировали гражданский союз*. Однако сейчас, когда стало известно о назначении Атталя премьером, французские СМИ начали утверждать, что его отношения с Сежурне закончены. В ноябрьском интервью газете Libération евродепутат отказался отвечать на вопросы о личной жизни и призвал судить о политиках по их работе.

Бывший министр юстиции при президенте Николя Саркози Рашида Дати стала министром культуры вместо Римы Абдул-Малак.

Экс-госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено назначена официальным представителем правительства вместо Оливье Верана. Она также стала министром-делегатом по вопросам демократического обновления.

Министром труда, здравоохранения и солидарности стала Катрин Вотрен. Фактически она сменит сразу двух человек — министра труда Оливье Дюссо и министра здравоохранения и профилактики Орельена Руссо.

Кроме того, в новом правительстве будут расширены полномочия министра спорта Амели Удеа-Кастеры. Теперь она станет главой министерства национального образования, молодежи, спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. До перестановок в кабмине вопросами национального образования занимался Габриэль Атталь.

В списке министров-делегатов помимо Приски Тевено пока числятся еще два человека: Мари Лебек, которая будет отвечать за отношения правительства с парламентом и Орор Берже, которая ранее была министром по вопросам солидарности, а теперь назначена министром-делегатом по вопросам гендерного равенства и борьбы против дискриминации.

По словам генсекретаря канцелярии президента, окончательный состав правительства будет оглашен 12 января на внеочередном заседании совета министров.

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