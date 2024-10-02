Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила предложение левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) об импичменте президента республики Эмманюэля Макрона, передает газета Le Figaro.

Как отмечает издание, подобная инициатива обсуждалась нижней палатой парламента впервые в истории Франции. Это произошло после того, как две недели назад бюро Нацсобрания подтвердило ее «приемлемость». Во время голосования законодательной комиссии идею об импичменте Макрона поддержали 15 депутатов, а 54 парламентария выступили против.

При этом предложение об импичменте французского главы может быть рассмотрено Нацсобранием повторно, если это позволит Конференция президентов — орган французского парламента, который отвечает за определение повесток дня работы законодателей.

Между тем Le Figaro считает такой исход событий маловероятным, поскольку у левых депутатов — инициаторов процедуры импичмента — нет большинства. Кроме того, «Национальное объединение», «Социалистическая партия», «Республиканцы» и макронисты уже заявили, что снова выступят против этой инициативы, пишет издание.

Почему Макрону хотели объявить импичмент

В начале сентября президент Франции назначил премьер-министром страны Мишеля Барнье из партии правого толка «Республиканцы». Решение Макрона вызвало возмущение в партии «Новый народный фронт», которая по итогам парламентских выборов в июле 2024 года заняла первое место и выдвинула в премьеры своего кандидата Люси Касте.

Движение «Непокоренная Франция», которое входит в состав «Нового народного фронта», в своей резолюции назвало действия президента «беспрецедентными в истории институтов Французской Республики с 1877 года». Представители LFI обвинили Макрона в нарушении Конституции и заявили, что он ведет себя «как автократ».

Предложение запустить процедуру импичмента подписал 81 депутат Национальной ассамблеи ― представители «Непокоренной Франции», «зеленых», коммунистов и группы «Левые демократы и республиканцы».

«Информационный трюк»

При этом другие политические блоки назвали инициативу об импичменте Макрона «информационным трюком», пишет Le Figaro. По словам депутата «Национального объединения» Филиппа Шрека, «те, кто призывает к импичменту Эмманюэля Макрона, голосовали за него [на президентских выборах] в 2017 и 2022 годах».

«Вы хотите исчезновения политических институтов, чтобы освободить место для беспорядка и ненависти», — обратился к представителям «Непокоренной Франции» Шрек.

Депутат от «Возрождения» Аурор Берге считает, что предложение LFI «юридически необоснованно и политически безответственно». «Вы все еще обиженные неудачники и стремитесь ослабить нашу демократию», — сказал он.

Парламентарий Найма Мутшу из партии «Горизонты» назвала инициативу LFI «новым изобретением для провокации», а депутат от «Республиканцев» Филипп Госселин сравнил ее с «политическим процессом, который заведет [Францию] в тупик».