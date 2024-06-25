Тела четырех человек были найдены в здании на месте пожара во Фрязине Московской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности», — сказал собеседник агентства.

Пожар в административном здании НИИ «Платан» в наукограде Фрязино произошел накануне днем. Изначально площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров, позже она выросла до 5 тыс. кв. метров.

На момент начала пожара внутри находились девять человек, один из них был спасен. Остальные восемь, по предварительным данным, погибли, двое из них выпали из окна. В оперативных службах сообщили ТАСС, что предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в своем телеграм-канале, что помещения в здании арендовали 30 компаний, однако только у двоих из них были здесь сотрудники в момент пожара.

“В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание”, — написал он.