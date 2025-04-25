На заседании 25 апреля Центробанк четвертый раз оставил ключевую ставку на рекордном уровне — 21%, который сохраняется с 28 октября 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку «эффективным лекарством», способным «справиться с перегревом спроса». Какие еще заявления сделала Набиуллина — в материале RTVI.

По прогнозам главы ЦБ, в 2025 году цены вырастут на 7-8%, а в 2026-м их рост снизится до 3-4%, что позволит инфляции вернуться к целевым показателям.

«Годовой уровень [инфляции] в марте был немногим более 10%. При этом текущие темпы роста цен замедлились примерно до 7% в пересчете на год. Это все еще много: ощутимо и для людей, и для компаний. Но под воздействием нашей денежно-кредитной политики инфляция продолжит снижаться», — заверила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания советов директоров ЦБ.

Она признала, что пока нельзя сделать вывод об устойчивости процесса замедления инфляции, поскольку он идет не по всем товарам. Ключевую ставку она сравнила с «рецептурным препаратом», позволяющим «справиться с перегревом спроса». По ее словам, такой метод успешно применяли центробанки различных стран.

«Промедление или недостаточная дозировка — она только может усугубить состояние пациента. <…> Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство — высокая ключевая ставка», — заявила она и добавила, что «назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов».

Дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво замедляется инфляция, отметила глава регулятора. По ее словам, у совета директоров ЦБ сложился «широкий консенсус» по сегодняшнему решению.

Другие заявления Набиуллиной

«У нас люди обычно ждут довольно высокой инфляции, закупаются впрок, что требует от нас довольно жесткой денежно-кредитной политики (ДКП)», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Она указала, что жесткая ДКП сдерживает спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов. «Это помогло укреплению рубля в первом квартале, что тоже снижало ценовое давление. Все это — устойчивые факторы замедления инфляции», — пояснила глава ЦБ.

Перелом в годовой инфляции придется на май, затем начнется замедление; небольшое повышение уровня инфляции возможно в июле из-за индексации тарифов ЖКХ, спрогнозировала Набиуллина

Низкая инфляция — необходимое условие для развития экономики страны: «4% — верхняя граница того, что можно считать ценовой стабильностью. В перспективе целевое значение может измениться, но на наш взгляд только в одну сторону — в сторону снижения», — указала Набиуллина.

Текущее укрепление рубля соответствует достижению цели по возвращению инфляции к 4% и сигнализирует, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки.

Набиуллина предупредила, что если инфляция в России будет «сильно выше», чем в других странах, то и рубль будет «непрерывно ослабляться».

«Если повышать цель по инфляции, то у нас низких ставок не будет никогда. При любой структуре <…> высокая инфляция вредит и гражданам, и бизнесу», — заявила глава ЦБ.

В прогнозе Банка России был учтен фактор торговых войн. По словам Набиуллиной, регулятор понизил темпы роста мировой экономики и оценку цен на нефть, поскольку основным каналом влияния торговых войн на российскую экономику является снижение цен на наши экспортные товары.

«Остальные эффекты, на наш взгляд, наиболее ограничены. С учетом и структуры нашей внешней торговли и того, что есть ограничения на финансовые потоки», — пояснила глава ЦБ.

Она добавила, что в рисковый сценарий ЦБ было включено и возможное ухудшение торговых отношений между США и Китаем, но текущая ситуация «очень далеко от того рискового сценария, который мы прописывали как один из альтернативных в основных направлениях денежно-кредитной политики».

Говоря о покупке валюты, Эльвира Набиуллина предложила россиянам ориентироваться «на здравый смысл», в котором, по ее словам, «нашим людям не откажешь».