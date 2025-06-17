Власти Владимирской области приняли решение о временном ограничении мобильного интернет из-за повышенной опасности атак с использованием дронов. В пресс-службе регионального правительства призвали с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

«Ограничения носят временный характер и будут оперативно сняты, как только исчезнет угроза», — уточнили в правительстве области.

Там добавили, что проводные интернет-соединения и Wi-Fi-сети функционируют в обычном режиме. Гражданам рекомендуют использовать эти каналы связи для решения срочных вопросов.

Предыдущее ограничение мобильного интернета во Владимирской области вводилось 26 мая. На следующий день в небе над регионом было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов. Тогда группа дронов осуществила массированную атаку на территорию городского округа Муром. В районах обнаружения БПЛА были оперативно проведены эвакуационные мероприятия. При падении обломки беспилотников повредили три здания и спровоцировали небольшой пожар, который удалось оперативно потушить.

С конца мая в условиях участившихся атак беспилотников ограничения мобильного интернета были введены в Липецкой, Владимирской, Тульской, Воронежской, Орловской, Ивановской, Саратовской и Ярославской областях. Как поясняют в региональных администрациях, эти временные меры связаны с противодействием угрозам со стороны БПЛА и будут действовать до отмены соответствующих распоряжений.

По данным Минобороны России, в период с 23:30 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.

Всего с 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.