В Саратовской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале. Это восьмой по счету российский регион, в котором на фоне атак беспилотников вводится такая мера.

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности», — написал Бусаргин.

С 21 мая на фоне массированных атак БПЛА об отключении мобильного интернета или ограничении его работы сообщали в Липецкой, Владимирской, Тульской, Воронежской, Орловской, Ивановской, а также Ярославской областей. В сообщениях властей некоторых регионов уточняется, что мера вводится в связи с потенциальной угрозой из-за атак беспилотников и действует до особого распоряжения. На время действия ограничений жителям рекомендовано использовать стационарный интернет и сети Wi-Fi.

Жители центра Саратова и Энгельса столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета днем в воскресенье, 1 июня, пишет агентство «Взгляд-инфо». Сбои наблюдались у всех операторов связи. Одновременно с этим фиксировались проблемы в работе системы электронных платежей — терминалы эквайринга перестали функционировать в большинстве магазинов, затруднив проведение оплаты безналичным расчетом.

«Дополнительно фиксировались нарушения работы приложений для заказа такси и доставки товаров онлайн-сервисами», — сообщает «Взгляд-инфо».

«Глушат везде, лучше так, чем на башку прилетит», — приводит Саринформ комментарий пользовательницы Натальи.

По данным Минобороны, с вечера 20 мая по утро 27 мая российские военные сбили более 2,3 тыс. дронов. Из них более 1,4 тыс. беспилотников перехватили вне зоны военной операции на Украине.

В ночь на 2 июня, согласно сводке Минобороны, над регионами России уничтожили 162 БПЛА. Больше всего дронов — 57 — сбили над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, 11 — над Рязанской, шесть — над Орловской, два — над Крымом, еще один — в Тамбовской.